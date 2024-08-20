Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Олимпийских игр и вручил им денежные сертификаты и ключи от автомобилей, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Спортсмены, среди которых серебряный призер гимнаст Нариман Курбанов и бронзовые медалисты: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев получили сертификатами на квартиры и денежные вознаграждения.

Все призеры получили сертификаты на пять и четыре миллиона тенге и ключи от новых автомобилей.

Остальные алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде и тренерский состав, также получили денежное вознаграждение.