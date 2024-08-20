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Олимпиада-2024
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Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы

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Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы ©Акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Олимпийских игр и вручил им денежные сертификаты и ключи от автомобилей, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Олимпийских игр и вручил им денежные сертификаты и ключи от автомобилей, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Спортсмены, среди которых серебряный призер гимнаст Нариман Курбанов и бронзовые медалисты: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев получили сертификатами на квартиры и денежные вознаграждения.

Все призеры получили сертификаты на пять и четыре миллиона тенге и ключи от новых автомобилей.


Остальные алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде и тренерский состав, также получили денежное вознаграждение.

Олимпиада-2024 Курбанов Нариман Кызайбай Назым Алматы
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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