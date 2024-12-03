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Бразилец оказался техничнее Марадоны и Месси. Роналду даже не попал в топ-10

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Бразилец оказался техничнее Марадоны и Месси. Роналду даже не попал в топ-10 ©planetfootball.com

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших игроков-дриблеров в истории мирового футбола, передает Vesti.kz.

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Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших игроков-дриблеров в истории мирового футбола, передает Vesti.kz.

Первое место в нем занял бразильский нападающий Гарринча. Далее в рейтинге следуют два известных аргентинских форварда – Диего Марадона и Лионель Месси.

Четвертым стал легенда "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест. Далее ветеран из Нидерландов Йохан Кройф занял пятую строчку.

Бразильцы Роналдиньо оказался на шестом месте, а его соотечественник Неймар оказался девятым. Бельгиец Эден Азар замкнул десятку лучших.

Стоит отметить, что в топ-10 не нашлось места португальскому нападающему Криштиану Роналду.

Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Марадона Диего

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