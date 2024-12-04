Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов и "Кайрата". Назван его новый клуб

Защитник сборной Казахстана Адилбек Жумаханов стал новичком "Елимая", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семейчан.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к игроку из чемпионата Бельгии и алматинского "Кайрат", однако он перешел в шестую команду КПЛ-2024.

"Команда "Елимай" сообщает, что подписала официальный контракт с игроком сборной Казахстана Адильбеком Жумахановым, выступающим защитником. Адильбек - ученик атырауского футбола. Футбольную карьеру начал в 2018 году во второй лиге с клубом "Атырау М". 10 ноября 2019 года дебютировал в Премьер-Лиге Казахстана в матче против "Кайрата", - пишет пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Жумаханов провел 24 матча во всех турнирах за "Атырау". Также он дебютировал в составе сборной Казахстана, сыграв в Лиге наций против Австрии.