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Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов и "Кайрата". Назван его новый клуб

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Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов и "Кайрата". Назван его новый клуб ©ФК "Кайсар"

Защитник сборной Казахстана Адилбек Жумаханов стал новичком "Елимая", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семейчан.

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Защитник сборной Казахстана Адилбек Жумаханов стал новичком "Елимая", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семейчан.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к игроку из чемпионата Бельгии и алматинского "Кайрат", однако он перешел в шестую команду КПЛ-2024.

"Команда "Елимай" сообщает, что подписала официальный контракт с игроком сборной Казахстана Адильбеком Жумахановым, выступающим защитником. Адильбек - ученик атырауского футбола. Футбольную карьеру начал в 2018 году во второй лиге с клубом "Атырау М". 10 ноября 2019 года дебютировал в Премьер-Лиге Казахстана в матче против "Кайрата", - пишет пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Жумаханов провел 24 матча во всех турнирах за "Атырау". Также он дебютировал в составе сборной Казахстана, сыграв в Лиге наций против Австрии.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Елимай ФК КПЛ Футбол Еврофутбол

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