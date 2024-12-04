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Решение ФИФА по Месси назвали позорным

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Решение ФИФА по Месси назвали позорным ©ФК "Интер Майами"

В конце осени ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему футболисту по итогам 2024 года, включив в него нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

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В конце осени ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему футболисту по итогам 2024 года, включив в него нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

Известный журналист Эду Агирре не понимает, почему Месси оказался в этом списке.

"Месси до сих пор воздают должное за победу на чемпионате мира. Это позор. Это неуважение к людям, которые следят за футболом. Лаутаро Мартинес был лучшим игроком сборной Аргентины на Кубке Америки, и его нет в номинации…"- сказал Агирре в интервью TNT Sports.

Отметим, что Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

В минувшем сезоне сборная Аргентины выиграла Кубок Америки.

Месси Лионель Аргентина Футбол ФИФА

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