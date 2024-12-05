"Ливерпуль" устроил драму, а Салах побил рекорд в АПЛ

"Ливерпуль" в матче 14 тура АПЛ встретился на выезде с "Ньюкаслом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Сент-Джеймс Парк" завершилась со счетом 3:3.

Хозяевами первыми вышли перед на 35 минуте после гола Александера Исака. На 50 минуте Кертис Джонс с ассиста Мохамеда Салаха восстановил равновесие.

Энтони Гордон на 62-й вновь вывел "сорок" вперед.

"Ливерпуль" ответил дважды - дубль Салаха на 68-й и 83 минуте.

"Ньюкасл" ушел от поражения на 90 минуте после гола Фабиана Шера.

Салах, отметившись дублем и результативной передачей, вписал свое имя в историю чемпионата.

Салах установил абсолютный рекорд АПЛ по числу матчей с показателем "гол+пас" - их в его активе теперь 37. Прежнее достижение принадлежало легендарному Уэйну Руни, на счету которого было 36 таких игр.

Особенно впечатляет, что африканцу потребовалось на 214 матчей меньше, чем Руни, чтобы побить этот рекорд, отмечает аналитический портал Squawka.

"Ливерпуль" набрал 35 очков и продолжает лидировать в таблице АПЛ.