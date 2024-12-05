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Разгромом обернулся матч "Манчестер Сити" в АПЛ

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Разгромом обернулся матч "Манчестер Сити" в АПЛ ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" в матче 14 тура АПЛ сыграл на своем поле с "Ноттингем Форрест", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" в матче 14 тура АПЛ сыграл на своем поле с "Ноттингем Форрест", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Этихаде" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На восьмой минуте Бернарду Силва вывел хозяев вперед. Кевин Де Брюйне на 31-й удвоил преимущество "горожан", а Жереми Доку на 57-й установил окончательный счет.

Отметим, что "Манчестер Сити" одержал первую победу в последних семи матчах. До этого "горожане" проиграли пять игр и один раз сыграли вничью.

"Манчестер Сити" набрал 26 очков и занимает четвертое место. У "Ноттингем Форрест" 22 очка и шестая строчка в таблице АПЛ.

Лидирует "Ливерпуль", набравший 35 баллов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 14 8 2 4 25-19 26
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
6 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
7 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
8 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
9 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
10 Ньюкасл Юнайтед 14 5 5 4 17-17 20
11 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17-15 19
12 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
17 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5

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