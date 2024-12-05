Разгромом обернулся матч "Манчестер Сити" в АПЛ

"Манчестер Сити" в матче 14 тура АПЛ сыграл на своем поле с "Ноттингем Форрест", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Этихаде" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На восьмой минуте Бернарду Силва вывел хозяев вперед. Кевин Де Брюйне на 31-й удвоил преимущество "горожан", а Жереми Доку на 57-й установил окончательный счет.

Отметим, что "Манчестер Сити" одержал первую победу в последних семи матчах. До этого "горожане" проиграли пять игр и один раз сыграли вничью.

"Манчестер Сити" набрал 26 очков и занимает четвертое место. У "Ноттингем Форрест" 22 очка и шестая строчка в таблице АПЛ.

Лидирует "Ливерпуль", набравший 35 баллов.