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Артема Дзюбу "позвали" в "Кайрат"

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Артема Дзюбу "позвали" в "Кайрат" ©ФК "Акрон"

Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович в интервью "Чемпионату" поделился мнением о возможном переходе в алматинский клуб экс-игрока сборной России Артема Дзюбы, сообщают Vesti.kz.

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Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович в интервью "Чемпионату" поделился мнением о возможном переходе в алматинский клуб экс-игрока сборной России Артема Дзюбы, сообщают Vesti.kz.

"Нисколько не удивлен, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артема. Какие вопросы? У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова. На него в любом случае был бы большой спрос. Например, позвали бы в "Кайрат", - сказал Мартынович.

Напомним, Мартынович пополнил ряды "Кайрата" в этом году и стал чемпионом КПЛ-2024.

Добавим, Дзюба, выступает за ФК "Акрон". Ранее, 36-летний российский футболист играл в "Спартаке", "Зените", "Ростове", "Локомотиве" и в турецком клубе "Адана Демирспор".

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