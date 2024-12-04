Объявлен окончательный список кандидатов на пост президента КФФ

4 декабря 2024 года состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

По итогам заседания, Избирком принял решение об утверждении окончательного списка зарегистрированных кандидатов в президенты организации.

Кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым Избирательным регламентом КФФ и предоставили все необходимые документы и сведения.

Окончательный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ выглядит таким образом:

Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области".

Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий".

Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола".

Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола".

Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League".

Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".

Выборы состоятся 20 декабря.