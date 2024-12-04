Месси или Роналду? Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории

Специалисты из GiveMeSport регулярно публикуют интересные рейтинги о мире футбола. На этот раз они составили рейтинг лучших футболистов истории, передает Vesti.kz.

Для этого они обратились к такому популярному в наши дни искусственному интеллекту.

По его решению на первой строчке рейтинга расположился бразилец Пеле, который трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

На втором месте оказался аргентинец Диего Марадона, выигрывавший с Аргентиной мундиаль в 1986 году.

На третьей строчке оказался аргентинец Лионель Месси, ставший чемпионом мира в конце 2022 года.

Дальше в топ-10 идут Криштиану Роналду, Йохан Кройф, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Роналдо, Альфредо ди Стефано и Франц Беккенбауэр.