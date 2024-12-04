"Астана" создаст проблемы "Челси"? Сыграют роль комфортный запас и "британский капкан"

До матча между "Астаной" и "Челси" в общем этапе Лиги конференций осталось восемь дней. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о фактах, которые добавят оптимизма казахстанским болельщикам в преддверии этого противостояния.

Статистика на "Центральном" все еще великолепна

"Астана" проведет свой последний домашний матч в сезоне-2024. В этом календарном году сине-желтые провели семь встреч на "Центральном", в которых было одержано шесть побед и еще одна игра завершилась ничьей. Общий счет в этих матчах - 15:2 в пользу "Астаны".

Только португальской "Витории" удалось не проиграть против "Астаны" на этом поле, вырвав ничью на последних минутах (1:1). Кроме "Витории", на "Центральном" удалось забить румынскому "Корвинулу" (1:6). Все остальные обошлись без забитых голов: "Милсами" (0:1), "Бранн" (0:3), "Кайрат" (0:1), "Бачка-Топола" (0:1) и "Актобе" (0:2).

Удастся ли сохранить беспроигрышную серию на алматинском стадионе в 2024 году? Осталось выстоять только против "Челси".

"Астана" никогда не проигрывала британцам в домашних играх

Четырежды в истории футболисты столичного клуба играли дома с командами из Великобритании. Статистика в этих матчах следующая: две победы "Астаны" и одна ничья. Общий счет - 7:5, причем во всех встречах забивали казахстанские футболисты. Вот такой "британский капкан".

В 2016 году "Астана" сыграла вничью с шотландским "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов (1:1). Единственный гол у хозяев забил Юрий Логвиненко. Спустя год они вновь встретились в отборе главного евротурнира, и выиграли со счетом 4:3. Там случился автогол, дубль оформил Патрик Твумаси, еще один мяч на счету Серикжана Мужикова.

В 2019-м "Астана" принимала на своем поле "Манчестер Юнайтед" в групповой стадии Лиги Европы. Гости приехали резервным составом, но забили первыми. Однако хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу - 2:1. Первый гол забил Дмитрий Шомко.

Теперь самое важное - не изменять традициям и добыть очки в игре с "Челси". Приятным бонусом будет и то, если в составе "Астаны" удастся забить кому-то из казахстанцев.

75 процентов неудачных матчей "Челси" случились в гостях

С начала сезона "Челси" провел 21 игру во всех турнирах, в которых одержал 13 побед, четырежды сыграл вничью и столько же раз проиграл. И если рассмотреть статистику проигранных встреч, то в трех из четырех случаев неудачи случались именно в гостях.

В конце августа лондонцы проиграли на выезде швейцарскому "Серветту" (1:2) в квалификации Лиги конференций. В октябре же команда проиграла "Ливерпулю" (1:2) в чемпионате, а затем "Ньюкаслу" в кубковой встрече (0:2).

Показательным является поражение от "Серветта". Тогда синие обеспечили себе хороший задел в домашней игре (3:0), а в гостях открыли счет. Но затем расслабились, и в итоге пропустили два мяча, проиграв швейцарцам, но пройдя дальше по сумме голов.

Сейчас ситуация тоже чем-то схожа с августовской. Потому что "Челси" практически обеспечил себе плей-офф, занимая первое место в Лиге конференций за два тура до конца общего этапа. А еще у лондонцев плотный график, и дальняя поездка в Алматы им совсем ни к чему. Поэтому велика вероятность, что команда отправится в Казахстан резервным составом (мы даже предполагали, кого возьмут в Алматы, а кого оставят в Англии). Если все будет так, то у "Астаны" появится отличная возможность набрать очки и огорчить "Челси".

Напомним, что матч между "Астаной" и "Челси" пройдет в четверг, 12 декабря, на "Центральном" в Алматы. Начало - в 20:30 по казахстанскому времени.

Фото: ФК "Астана" (1,2), ФК "Челси" (3)©️