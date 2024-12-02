"Челси" привезет на матч с "Астаной" дублеров? Лондонцы прилетят в Алматы в день игры

Уже на следующей неделе в Алматы состоится самый громкий футбольный матч сезона в Казахстане - "Астана" примет "Челси" в пятом туре общего этапа Лиги конференций. Если англичане уже обеспечили себе участие в весенней части турнира, то у столичного клуба борьба в самом разгаре.

Сегодня стало известно, что "Челси" прибудет в Алматы в день матча, пропустив предыгровую тренировку и пресс-конференцию. И если казахстанский клуб сезон уже завершил - "Астане" осталось провести лишь две игры в еврокубках, то у "Челси" наступает самый плотный отрезок сезона - Boxing Day, когда нужно будет играть по два раза в неделю.

Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему того, каким составом приедут гости в Алматы, и есть ли им смысл привозить сюда основную обойму игроков.

В активе "Челси" 12 очков по итогам четырех туров и уверенное первое место в таблице турнира. До конца осенней части Лиги конференций осталось провести две встречи - в гостях с "Астаной" (12 декабря) и дома с ирландским(19 декабря).

Лондонцам достаточно набрать три очка, чтобы точно обеспечить себе финиш в восьмерке и автоматически проход в 1/8 финала. Но уже сейчас команда точно гарантировала себе участие в весенней части ЛК, так как они в любом случае останутся в топ-20, а это дает право сыграть в плей-офф. Как вы уже понимаете, у "Челси" комфортная ситуация в третьем по значимости континентальном турнире.

В домашнем матче с "Шэмроком" "синие" обязаны набирать три очка. Значит, что команда окажется в 1/8 финала с вероятностью 99 процентов, но могут сделать это и по итогам встречи с "Астаной".

4 декабря "Челси" сыграет в гостях св чемпионате, а 8-го числа проведет еще одну выездную игру в рамках дерби с "Тоттенхэмом" . 12 декабря их ждет матч с "Астаной" в Лиге конференций, а 15 числа - домашняя игра с. И уже затем, 19 декабря, "Челси" попрощается с Лигой конференции на пару месяцев, сыграв дома с "Шэмрок Роверс".

И если в еврокубках дела кажутся решенными, то вот в АПЛ у "Челси" идет борьба. Команда делит второе место с "Арсеналом", но отстает на девять баллов от лидирующего "Ливерпуля". Понятно, что лондонцы захотят набрать как можно больше очков в этот ответственный отрезок сезона, и акцент будет сделан на АПЛ. Тем более, что в Лиге конференций почти все, плюс-минус, решено.

Выезд в Алматы выглядит проблематичным. "Челси" не привык летать так далеко, играть при минусовой температуре на снегу. Но, ввиду того, что отрыв в турнире весомый, Энцо Мареска действительно может отправить в Казахстан неоптимальный состав.

Некоторые лидеры команды, включая Коула Палмера , изначально не были включены в заявку на Лигу конференций. Вместе с ним "Челси" вполне может оставить в Лондоне других важных игроков, в числе которых Роберт Санчес и остальные.

Если взглянуть на то, каким составом играл "Челси" в предыдущих матчах Лиги конференций, то ни разу команда Марески не была в оптимальном сочетании. Часто на скамейке запасных были игроки из молодежной команды. Кстати говоря, в середине следующей недели у "Челси" U-21 не будет матчей, и тренерский штаб основы вполне может взять с собой большое число молодых игроков.

Есть смысл ожидать, что из звезд в Алматы приедут только те, кто не получает достаточно игровой практики в АПЛ и не является лидером. Среди таких можно отметить Акселя Дисаси, Ренату Вейгу, Кристофера Нкунку, Михаила Мудрика и Жоау Феликса.

Вероятно, состав "Челси" будет составлен из микса неиграющих звезд, перечисленных выше, и молодых футболистов (Дейвид Вашингтон, Марк Гию, Харви Вейл, Джош Ачимпонг, Шумайра Меука и другие). Кроме того, там будут футболисты ротации - Тосин Адарабиойо, Кирнан Дьюсберри-Холл, Карни Чуквуэмека - а в воротах встанет либо Филип Йоргенсен, либо Лукас Бергстрем.

Плюс для "Астаны" в том, что шансы обыграть неоптимальный состав "Челси" - заметно выше. Но даже с серьезно ослабленным составом "Челси будет котироваться выше, по крайней мере на бумаге. Поэтому "Астане" нужно настраиваться максимально.

Отметим, что столичному клубу осталось провести две игры - с "Челси" дома и с АПОЭЛом в гостях (19 декабря). Пока в активе команды четыре очка и 23-е место в таблице (попасть в плей-офф можно в случае финиша в топ-24).