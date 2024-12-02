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"Челси" принял радикальное решение по матчу с "Астаной" в Алматы

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"Челси" принял радикальное решение по матчу с "Астаной" в Алматы ©x.com/ChelseaFC

Стало известно о планах "Челси" на матч общего этапа Лиги конференций с "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Стало известно о планах "Челси" на матч общего этапа Лиги конференций с "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника лондонский клуб прилетит в Алматы 12 декабря, в день матча. Из-за плотного графика в сезоне отказались проводить предыгровую тренировку в Казахстане.

Напомним, игра пятого тура общего этапа Лиги конференций состоится 12 декабря. Начало игры в 20:00 по казахстанскому времени.

Напомним, "Челси" лидирует в общей таблице турнира, набрав 12 очков из 12 возможных (четыре победы в четырех матчах). Лондонский клуб по дополнительным показателям обходит варшавскую "Легию".

"Астана", набрав четыре балла, занимает 23 место, что позволяет сыграть в стыковых матчах.

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