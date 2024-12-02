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Еркебулан Сейдахмет покинул "Кайрат"

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Еркебулан Сейдахмет покинул "Кайрат" ©ФК "Кайрат"

Полузащитник Еркебулан Сейдахмет покинул алматинский "Кайрат" и стал свободным агентом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Полузащитник Еркебулан Сейдахмет покинул алматинский "Кайрат" и стал свободным агентом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

24-летний футболист не стал продлевать контракт с действующими чемпионами Казахстана и в данный момент находится в поисках нового клуба.

Напомним, что Сейдахмет выступал за "Кайрат" с 2019 года, перебравшись туда из "Уфы". В сезоне-2020 он находился в аренде в "Жетысу".

Всего за "желто-черных" Еркебулан провел 107 матчей, в которых отметился восемью голами и десятью голевыми передачами, выиграв за это время чемпионат и Кубок Казахстана.

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