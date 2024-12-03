Двумя голами обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова после увольнения тренера
Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью с "Хатайспором" в матче 14 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью с "Хатайспором" в матче 14 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Выездная встреча стамбульцев завершилась со счетом 1:1.
Первыми вперед вышли хозяева поля после гола Геркема Саглама на 29-й минуте.
"Биешикташ" ответил голом Чиро Иммобиле на 41-й минуте.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов появился на поле на 85-й минуте, заменив Таййиба Сануча.
"Бешикташ", набрав 22 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице. У "Хатайспора" восемь баллов и предпоследне, 18 место.
MAÇ SONUCU | #HTYvBJK [1-1] pic.twitter.com/jB5ZfU7esB— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 2, 2024
Отметим, что в субботу, 30 ноября стамбульский клуб объявил об уходе главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Нидерландский специалист в этом году возглавил "Бешикташ".
В прошедшей игре командой руководил Сердар Топрактепе.
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