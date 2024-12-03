Двумя голами обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова после увольнения тренера

Стамбульский "Бешикташ" сыграл вничью с "Хатайспором" в матче 14 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Выездная встреча стамбульцев завершилась со счетом 1:1.

Первыми вперед вышли хозяева поля после гола Геркема Саглама на 29-й минуте.

"Биешикташ" ответил голом Чиро Иммобиле на 41-й минуте.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов появился на поле на 85-й минуте, заменив Таййиба Сануча.

"Бешикташ", набрав 22 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице. У "Хатайспора" восемь баллов и предпоследне, 18 место.

Отметим, что в субботу, 30 ноября стамбульский клуб объявил об уходе главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Нидерландский специалист в этом году возглавил "Бешикташ".

В прошедшей игре командой руководил Сердар Топрактепе.