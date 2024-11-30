Зайнутдинов официально лишился главного тренера

Руководство стамбульского "Бешикташа" приняло решение об увольнении главного тренера Джованни ван Бронкхорста, сообщают Vesti.kz. Турецкий клуб, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление.

"Мы расстались с тренером Джованни ван Бронкхорстом. Благодарим Джованни и его команду за их работу и желаем им успехов в будущей карьере", - гласит официальное заявление "Бешикташа".

"Бешикташ" сыграл под руководством специалиста из Нидерландов 20 матчей, выиграв десять из них, четыре раза завершив вничью и потерпев шесть поражений. Сейчас "орлы" занимают Турецкой Суперлиги шестое место. При ван Бронкхорсте стамбульцы завоевали Суперкубок Турции, разгромив "Галатасарай".

"Бешикташ" менее чем за год расстался с четырьмя тренерами. Ранее турецкий клуб уволил Рызу Чалымбая, Сердара Топрактепе и Фернанду Сантуша.

Добавим, что Зайнутдинов при ван Бронкхорсте принял участие в двух матчах, сыграв четыре минуты.