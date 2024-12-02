В Азиатской конфедерации бокса восхитились победой Казахстана над Узбекистаном

В Азиатской конфедерации бокса (ASBC) отреагировали на победу казахстанца Бейбарыса Жексена над Дильшодом Абдумуродовым из Узбекистана на старте чемпионата Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz. Жексен и Абдумородов встретились в 1/8 финала в весе до 60 килограммов. Казахстанец победил раздельным решением судей.

"Чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Бейбарыс Жексен и двукратный обладатель золотой медали Азии среди юношей до 22 лет из Узбекистана Дильшод Абдумуродов встретились друг с другом уже в 1/8 финала в легком весе среди мужчин (60 кг). Жексен работал с более дальнего расстояния и был немного лучше в обмене ударами в первом раунде, а во втором он увеличил темп, чтобы получить огромное преимущество в оценках на карточках судей. 23-летний казах не пошел на большой риск в третьем раунде, его навыки защиты были мирового класса, чтобы выиграть этот предварительный бой", - пишет пресс-служба ASBC.

Напомним, Казахстан в мужской сетке заявил боксеров во всех 13 весовых категориях, а женской в 12-ти.

Добавим, в первый день чемпионата Азии казахстанец Дулат Бекбауов (67 кг) в 1/8 финала победил представителя Тайваня Жа Юн Вана.

Во второй день от Казахстана помимо Жексена выступил Оразбек Асылкулов (57 кг).

На стадии 1/8 финала Асылкулов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохамадом и одержал досрочную победу: техническим нокаутом во втором раунде.

В третий день, 2 декабря, Улжан Сарсенбек, выступающая в женской сетке в 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов разгромила Карину Вовк из Украины.

К сожалению, сборная Казахстана понесла первую - с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 50 килограммов. Она сегодня не смогла выйти на ринг против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии 1/8 финала.