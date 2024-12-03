Соперник нашел ошибку Рахмонова и пригрозил ему досрочным поражением

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри, которому в эти выходные предстоит встретиться с третьим номером рейтинга Шавкатом Рахмоновым, рассказал, что достаточно долго добивался этой встречи и уверен в том, что выйдет из нее победителем, передает Vesti.kz.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США). При этом Гэрри заменил чемпиона организации Белала Мухаммада, который из-за проблем со здоровьем не смог подраться с Рахмоновым.

"Тренировки — это тренировки. Мы тренируемся, чтобы развиваться и совершенствоваться. Если Шавкат думает, что наш бой будет повторением давних тренировок, он очень серьезно ошибается... Думаю, он будет активен и агрессивен в начале боя. На протяжении первых двух раундов он будет пытаться разгадать меня. Но в третьем и четвертом я начну контролировать бой. Думаю, к четвертому раунду Шавкат выдохнется, у него не останется вариантов, и я найду способ досрочно победить его", - отметил Гэрри.

Рахмонов последний бой провел в декабре 2023 года на турнире UFC 296, победив Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Гэрри дрался в июне 2024 года на турнире UFC 303, выиграв у Майкла Пэйджа единогласным решением судей.