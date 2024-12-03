Официально анонсирован бой сбежавших от Алимханулы чемпионов

Промоутер Эдди Хирн опубликовал постер турнира по боксу, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, передает Vesti.kz.

Их поединок возглавит турнир, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В рамках этого события состоится встреча чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса и британца Хамзы Шираза. Оба боксера рассматривались как соперники казахстанцу Жанибеку Алимханулы, владеющего титулами IBF и WBO, но переговоры с ними не увенчались успехом.

В середине октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO. Он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.