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Официально анонсирован бой сбежавших от Алимханулы чемпионов

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Официально анонсирован бой сбежавших от Алимханулы чемпионов ©Top Rank

Промоутер Эдди Хирн опубликовал постер турнира по боксу, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, передает Vesti.kz.

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Промоутер Эдди Хирн опубликовал постер турнира по боксу, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, передает Vesti.kz.

Их поединок возглавит турнир, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В рамках этого события состоится встреча чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса и британца Хамзы Шираза. Оба боксера рассматривались как соперники казахстанцу Жанибеку Алимханулы, владеющего титулами IBF и WBO, но переговоры с ними не увенчались успехом.

В середине октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO. Он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бивол Дмитрий Бетербиев Артур Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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