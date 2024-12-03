Официально анонсирован бой сбежавших от Алимханулы чемпионов
Промоутер Эдди Хирн опубликовал постер турнира по боксу, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, передает Vesti.kz.
Промоутер Эдди Хирн опубликовал постер турнира по боксу, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, передает Vesti.kz.
Их поединок возглавит турнир, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В рамках этого события состоится встреча чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса и британца Хамзы Шираза. Оба боксера рассматривались как соперники казахстанцу Жанибеку Алимханулы, владеющего титулами IBF и WBO, но переговоры с ними не увенчались успехом.
Wow wow and wow! LFG @bivol_d @ShakurStevenson @IsrailMadrimov @CallumSmith23 🔥 #RiyadhSeason pic.twitter.com/x0gN1NJOyG— Eddie Hearn (@EddieHearn) December 2, 2024
В середине октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO. Он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
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