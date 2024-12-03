Чемпион предрек судьбу Рахмонова в UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился своим мнением о предстоящем поединке между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

Претендентский бой непобежденных топовых полусредневесов станет вторым по значимости событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.

"Нам официально разрешено снова начать тренировки! За последние шесть недель я посмотрел много записей и изучил обоих эти парней. И вот вам мой официальный беспристрастный вердикт: я сломаю их обоих", - заявил Мухаммад в социальных сетях.

Изначально планировалось, что в рамках данного номерного мероприятия Мухаммад проведет первую защиту титула, однако, чемпион снялся с боя из-за инфекции на ноге, а его место в карде занял Гэрри, согласившийся заменить американца в бою с Рахмоновым.