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Чемпион предрек судьбу Рахмонова в UFC

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Чемпион предрек судьбу Рахмонова в UFC ©UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился своим мнением о предстоящем поединке между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился своим мнением о предстоящем поединке между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

Претендентский бой непобежденных топовых полусредневесов станет вторым по значимости событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.

"Нам официально разрешено снова начать тренировки! За последние шесть недель я посмотрел много записей и изучил обоих эти парней. И вот вам мой официальный беспристрастный вердикт: я сломаю их обоих", - заявил Мухаммад в социальных сетях.

Изначально планировалось, что в рамках данного номерного мероприятия Мухаммад проведет первую защиту титула, однако, чемпион снялся с боя из-за инфекции на ноге, а его место в карде занял Гэрри, согласившийся заменить американца в бою с Рахмоновым.

Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат

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