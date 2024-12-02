"Астана" сделала важное заявление перед матчем с "Челси"

Пресс-служба "Астаны" опубликовала в соцсетях пост с фотографией с тренировки команды, сообщают Vesti.kz. Команда ведет подготовку к матчу общего этапа Лиги конференций против лондонского "Челси", который состоится 12 декабря в Алматы.

"Подготовка к матчу против "Челси" началась!" - гласит подпись к посту столичного клуба в Instagram.

Напомним, стали известны планы "Челси" на этот матч. Сообщается, английский клуб прилетит в Казахстан в день матча и не будет проводить предматчевую тренировку и пресс-конференцию.

Добавим, "Челси" лидирует в общей таблице турнира, набрав 12 очков из 12 возможных (четыре победы в четырех матчах). Лондонский клуб по дополнительным показателям обходит варшавскую "Легию".

"Астана", набрав четыре балла, занимает 23 место, что позволяет сыграть в стыковых матчах.