Старт Казахского Ломаченко и битва с Узбекистаном: что ожидает Казахстан в 4-й день ЧА-2024 по боксу

Завтра, 3 декабря, на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) свои бои проведут три представителя Казахстана, сообщают Vesti.kz.

На ринг выйдут Махмуд Сабырхан, а также Аида Абикеева и Милана Сафронова.

Сабырхан (до 54 кг), которого называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с украинским боксером Василием Ломаченко в мужской сетке в 1/8 финала встретится с Ян-Лин Лаем, который представляет Тайвань. Их поединок пройдет в седьмой паре

В женской сетке Абикеева, представленная в весе до 63 килограммов проведет в 1/4 финала бой с Дильфузой Бековой из Узбекистана. Поединок стоит под номером 11.

Сафронова, выступающая в весе до 66 килограммов, также в четвертьфинале сойдется с еще одной представительницей Тайваня Мин Ли. Их пара будет предпоследней, 14-й в рамках четвертого дня турнира.

В случае успеха, Сафронову в 1/2 финала ожидает бой с соперницей из Китая.

Кроме того, завтра, в 1/8 финала в весе до 48 килограммов в поединке между Мехроном Шафиевым (Таджикистан) и Анваржаном Ходжиевым (Кыргызстан) определится соперник чемпиона мира из Казахстана Санжара Ташкенбая.

В весе до 51 килограмма Сакен Бибосынов узнает своего соперника по четвертьфиналу. Это произойдет по итогам боя Асильбек Жалилов (Узбекистан) - Давадорж Лхагвадорж (Монголия).

Добавим, в первый день чемпионата Азии казахстанец Дулат Бекбауов (67 кг) в 1/8 финала победил представителя Тайваня Жа Юн Вана.

Во второй день от Казахстана выступили два боксера - Оразбек Асылкулов (57 кг) и Бейбарыс Жексен (60 кг).

На стадии 1/8 финала Асылкулов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохамадом и одержал досрочную победу: техническим нокаутом во втором раунде.

А Жексен в 1/8 финала выиграл у узбека Дильшода Абдумуродова, одержав победу раздельным решением судей (4:1).

В третий день, 2 декабря, Улжан Сарсенбек, выступающая в женской сетке в 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов разгромила Карину Вовк из Украины.

К сожалению, сборная Казахстана понесла первую - с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 50 килограммов. Она сегодня не смогла выйти на ринг против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии 1/8 финала.