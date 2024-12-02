Легенда "Астаны" и новые лидеры "Кайрата". Символическая сборная КПЛ-2024

В этом году чемпионат Казахстана порадовал интригой до последних туров и вновь открыл несколько новых имен. Корреспондент Vesti.kz представляет символическую сборную по итогам сезона, где представлены несколько футболистов сборной Казахстана и яркие легионеры.

Стас Покатилов, "Тобол"

Вратарь, 24 матча, 11 "сухих" игр.

В ходе сезона несколько вратарей выдавали очень яркие отрезки, но стабильны были лишь единицы. Среди них - Покатилов. Опытный вратарь сыграл 11 матчей на ноль, столько же у Егора Хаткевича из "Атырау". Однако, в пользу Покатилова говорит тот факт, что он играл в гораздо более атакующей команде и допуск ударов в его сторону было выше, чем в "Атырау", где больше внимания уделяли обороне.

Показателен и тот факт, что в этом году Покатилов полноценно вернулся в сборную Казахстана, и его оценили такие тренеры (бывшие именитые вратари), как Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче. Это позволило Покатилову сыграть два матча в Лиге наций, а штаб сборной тем самым намекнул о возникшей конкуренции между ним и Игорем Шацким.

Еркин Тапалов, "Тобол"

правый защитник, 19 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

Да, игрок сборной Казахстана не всегда действовал в Костанае именно на позиции правого защитника, но около половины матчей провел там. Кроме того, за исключением Тапалова в КПЛ не было защитника, который столь же продуктивно и стабильно провел весь сезон.

Несмотря на возраст (31 год), Еркин один из редких казахстанских футболистов, продолжающих расти. Конечно, этот прогресс постепенный, но он заметен даже по карьерному пути Тапалова. С 2021 года (с момента дебюта за сборную) он почти каждый год повышался в статусе с точки зрения клубов, в итоге из родного "Акжайыка", транзитом через "Туран", "Кызылжар" и "Тобол" он дорос до приглашения в "Кайрат".

Алибек Касым, "Актобе"

центральный защитник, 23 матча, 4 гола, 3 ассиста.

Еще один казахстанец, который не останавливается в росте и добавляет с каждым годом. В этом сезоне Касым окончательно трансформировался в одного из лидеров "Актобе". Несмотря на возникшую конкуренцию на своей позиции, он сыграл больше как Матео Барача, так и Габи Кики.

Не случайно, что как раз в этом году Касым стал основным центральным защитником в сборной Казахстана. К тому же, Алибек по-прежнему радует болельщиков "Актобе" своей вовлеченностью к атаке, записав на свой счет семь результативных действий.

Кипрас Кажукуловас, "Астана"

центральный защитник, 20 матчей, 1 гол.

Один из самых скромных трансферов прошлый зимы со стороны "Астаны", но именно эта сделка стала наиболее эффективной. Защитник сборной Литвы ближе к лету набрал отличную форму и показывал себе самым стабильным центрбеком "Астаны".

Кипрас спокойно справился с высокой конкуренцией в центре обороны и в финальной части сезона составил отличную пару с Бранимиром Калаицей. Кажукуловас - отличный пример работы селекционный службы "Астаны", которая нашла за вменяемые деньги качественного легионера. Если обращать внимание на возраст (23 года) и уверенную игру Кипраса в еврокубках, то именно литовец может стать самым востребованным игроком "Астаны" в ближайшие трансферные окна.

Ян Вороговский, "Астана"

левый защитник, 20 матчей, 2 гола.

Несмотря на всю критику в адрес Яна после возвращения в Казахстан, Вороговский, по сути, единственный казахстанец, который сохранил свое место в составе "Астаны" в еврокубковых матчах.

Стабильность Вороговского и количество проведенных им игр впечатляет. Ян, возможно, не был так ярок, как прежде с точки зрения атакующих действий, но не падал ниже определенного уровня даже имея большую игровую нагрузку.

Адилет Садыбеков, "Кайрат"

опорный полузащитник, 13 матчей, 3 гола.

Обидная травма Садыбекова едва не надломила "Кайрат" в середине сезона, поскольку равнозначной альтернативы ему было найти сложно.

По сути Адилет провел лишь половину сезона, но он был настолько убедителен, ярок и рос с каждым матчем, что нельзя не отметить его игру. Садыбеков полностью оправдывал свой статус капитана в "Кайрате" и уже в 22 года готов был брать на себя ответственность. Более того, Садыбеков будучи опорником забивал важные голы, в том числе в принципиальном матче с "Астаной".

Назми Грипши, "Астана"

центральный полузащитник, 12 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

Едва ли не ключевой трансфер "Астаны" в летнее окно. Грипши наладил коммуникацию между линией обороны и атаки. Албанец впрыснул интеллект и креатив в центральную ось "Астаны" и команда Бабаяна сразу же понеслась по победным рельсам.

Да, как и в случае с Садыбековым, хавбек провел лишь половину сезона, но тут вновь отметим качество игры и вклад в результат. У Грипши превосходная статистика результативности за "Астану" и он на отрезке второго круга показал себя гораздо ярче и стабильнее, чем тот же Ахмед Ль-Мессауди из "Тобола".

Гиорги Зария, "Кайрат"

атакующий полузащитник, 23 матча, 6 голов, 5 ассистов.

Прошлой зимой на Зарию претендовали сразу несколько казахстанских топ-клубов, но эту гонку выиграл "Кайрат" и не прогадал. Именно грузин в итоге забил решающий гол в чемпионской гонке и принес титул алматинцам.

Зария - это представление всего лучшего, что мы знаем о грузинском футболе. Сочетание техники, поставленного удара и абсолютного отсутствия боязни брать игру на себя. Гиорги стал футболистом, напомнившим болельщикам "Кайрата" праймового Бауыржана Исламхана. Но и в рамках всей лиги можно смело сказать, что такие легионеры как Зария украшают чемпионат Казахстана.

Марин Томасов, "Астана"

правый вингер, 23 матча, 6 голов, 8 ассистов.

Этот сезон лишь убедил многих в одной простой мысли, Томасов - лучший легионер в истории чемпионата Казахстана. Марина списывают почти каждый год, но в 37 лет он по-прежнему показывает результат до которого не могут дотянуться даже игроки, находящиеся на пике своей формы.

Томасов, как и вся "Астана", провел впечатляющий летне-осенний отрезок, что помогло клубу выбраться в групповой этап Лиги конференций и до последнего тура бороться за чемпионский титул. В десяти матчах КПЛ на финише сезона хорват забил четыре мяча и отдал шесть ассистов, включая победный гол в ворота "Кайрата". Именно Марин стал катализатором победной серии "Астаны" и являлся как игровым, так и ментальным лидером клуба.

Ислам Чесноков, "Тобол"

левый вингер, 21 матч, 10 голов, 3 ассиста.

Не все поняли решение Ислама остаться в КПЛ на этот год, однако это позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги и раскрыть все грани своего таланта.

Чесноков в прошедшем сезоне забивал совершенно по-разному и этот широкий диапазон качеств безусловно лишь добавил ему вистов. В частности, гол в ворота "Елимая" - кристаллизованное футбольное искусство, такие перфомансы редко выдают даже легионеры КПЛ.

В период игрового кризиса "Тобола", именно Чесноков порой вытаскивал клуб и позволял ему претендовать на еврокубковые позиции.

Джеффри Чинеду, "Астана"

нападающий, 10 матчей, 7 голов, 1 ассист.

И вновь в нашей команде есть игрок, проведший лишь половину сезона, однако его эффективность и общий класс позволяют говорить, что именно Чинеду лучший центральный нападающий лиги.

Относительно нигейрица было много скепсиса до его появления на поле в майке "Астаны", однако довольно быстро форвард доказал свою состоятельность.

Комплексно Чинеду самый разноплановый нападающий лиги. У него есть скорость, атлетизм, он хорош как подыгрыше, так и в завершении, не чурается работы без мяча. Интересно, сколько забил бы нигериец, если бы пришел со старта сезона. Но есть стойкое ощущение, что он точно обошел бы итоговых лидеров бомбардирской гонки, ведь если взять суммарно все матчи игрока за "Астану", то получится что в среднем он забивает каждые 100 минут за столичный клуб.

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Кайрат"©, ФК "Тобол"©, ФК "Актобе"©