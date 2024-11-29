Какое место в Лиге конференций у "Астаны" и "Челси" перед матчем в Алматы
Стало известно, какое место занимает "Астана" после четвертого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Стало известно, какое место занимает "Астана" после четвертого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Накануне столичный клуб упустил победу в домашнем матче с португальской "Виторией Гимарайнш" (1:1).
"Астана", набрав четыре очка, занимает 23 место из 36 в общем этапе турнира. Это позволяет выйти в стыковые матчи плей-офф Лиги конференций.
Следующий соперник столичного клуба лондонский "Челси" одержал четыре победы в четырех матчах с общим счетом 18:3 и набрали 12 очков.
Благодаря этому, "синие" лидируют в общей таблице турнира. У польской "Легии" также 12 очков и разница мячей - 11:0.
В следующем туре, который будет сыгран 12 декабря "Астана" и "Челси" сыграют в Алматы.
С сухим счетом и удалением завершился матч "Челси" перед игрой с "Астаной"
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