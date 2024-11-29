Какое место в Лиге конференций у "Астаны" и "Челси" перед матчем в Алматы

Стало известно, какое место занимает "Астана" после четвертого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Накануне столичный клуб упустил победу в домашнем матче с португальской "Виторией Гимарайнш" (1:1).

"Астана", набрав четыре очка, занимает 23 место из 36 в общем этапе турнира. Это позволяет выйти в стыковые матчи плей-офф Лиги конференций.

Следующий соперник столичного клуба лондонский "Челси" одержал четыре победы в четырех матчах с общим счетом 18:3 и набрали 12 очков.

Благодаря этому, "синие" лидируют в общей таблице турнира. У польской "Легии" также 12 очков и разница мячей - 11:0.

В следующем туре, который будет сыгран 12 декабря "Астана" и "Челси" сыграют в Алматы.

С сухим счетом и удалением завершился матч "Челси" перед игрой с "Астаной"