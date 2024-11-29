С сухим счетом и удалением завершился матч "Челси" перед игрой с "Астаной"
Лондонский "Челси" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций сыграл на выезде против немецкого "Хайденхайма", сообщают Vesti.kz.
Лондонский "Челси" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций сыграл на выезде против немецкого "Хайденхайма", сообщают Vesti.kz.
Матч в Германии завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч, был забит лишь в дебюте второго тайма, когда на 51-й минуте отличился Кристофер Нкунку.
Окончательный счет на 86-й минуте установил украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.
"Челси" на 96-й минуте остался в меньшинстве после удаления Чезаре Казадеи. Впрочем, на результат матча это не повлияло.
Four wins from four! ✔️#CFC | #UECL pic.twitter.com/DAJ6BxXktM— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 28, 2024
"Челси" одержал четвертую победу в четырех матчах общего этапа Лиги конференций. Ранее, "синие" обыграли дома бельгийский "Гент" (4:2), на выезде греческий "Панатинаикос" (4:1) и дома армянский "Ноа" (8:0).
12 декабря английский клуб в пятом туре сыграет в Алматы с "Астаной".
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