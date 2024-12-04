"Кайрат" сделал заявление по 9 футболистам
"Кайрат" объявил о том, что девять футболистов из "Кайрат-Жастар" приглашены на сборы основной команды, которые стартуют 15 декабря на спортивной базе в Бесагаше, передают Vesti.kz.
"Кайрат" объявил о том, что девять футболистов из "Кайрат-Жастар" приглашены на сборы основной команды, которые стартуют 15 декабря на спортивной базе в Бесагаше, передают Vesti.kz.
Список приглашенных игроков выглядит так:
вратарь: Шерхан Калмурза;
защитники: Амирбек Базарбаев, Алихан Исраилов, Данияр Ташпулатов;
полузащитники: Абулхайыр Абдрахманов, Азамат Туякбаев;
нападающие: Дастан Сатпаев, Исмаил Бекболат, Рамазан Багдат.
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