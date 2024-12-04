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"Кайрат" сделал заявление по 9 футболистам

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"Кайрат" сделал заявление по 9 футболистам ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" объявил о  том, что девять футболистов из "Кайрат-Жастар" приглашены на сборы основной команды, которые стартуют 15 декабря на спортивной базе в Бесагаше, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" объявил о  том, что девять футболистов из "Кайрат-Жастар" приглашены на сборы основной команды, которые стартуют 15 декабря на спортивной базе в Бесагаше, передают Vesti.kz.

Список приглашенных игроков выглядит так:

вратарь: Шерхан Калмурза;

защитники: Амирбек Базарбаев, Алихан Исраилов, Данияр Ташпулатов;

полузащитники: Абулхайыр Абдрахманов, Азамат Туякбаев;

нападающие: Дастан Сатпаев, Исмаил Бекболат, Рамазан Багдат.

В Испании восхищены вундеркиндом из "Кайрата". Сейчас он на просмотре в "Челси"


Напомним, что алматинский клуб стал чемпионом казахстанской премьер-лиги сезона-2024.

Ранее Еркебулан Сейдахмет покинул "Кайрат", в который, напротив, вернулся футболист сборной Казахстана

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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