Лидер "Астаны" близок к великому достижению! "Челси" уже стоит бояться?

Хорватский легионер "Астаны" Марин Томасов приблизился к невероятной статистической отметке в футболке столичного клуба. Сможет ли он добиться очередного "юбилея" до конца сезона? Корреспондент Vesti.kz рассказывает, о чем идет речь.

37-летний лидер сине-желтых заканчивает в составе "Астаны" уже восьмой сезон подряд. И даже в столь зрелом, по футбольным меркам, возрасте он продолжает играть одну из ключевых ролей в атаке команды.

Так, в сезоне-2024 он набрал 19 голевых действий, забив 10 голов и оформив девять ассистов. По этому показателю хорват является самым результативным футболистом команды. При этом он ни разу не исполнял пенальти.

Но то, к чему близок Томасов - это нечто невероятное в Казахстане. К текущему моменту балканский ветеран записал в актив 198 голевых действий в футболке "Астаны", и он находится всего в двух очках от цифры 200! Пока у Марина 109 голов и 89 ассистов за клуб, и ни для кого не секрет, что это абсолютный рекорд.

Всего за "Астану" Томасов провел 267 матчей во всех официальных турнирах, и оформить за такое количество игр 198 голевых действий - дорогого стоит. Более того, 31 балл по системе "гол+пас" (19+12) он набрал в одних только еврокубках.

Сможет ли Томасов установить достижение в 200 голевых действий за "Астану" до конца сезона? Команде осталось провести две игры в Лиге конференций - дома с "Челси" (12 декабря) и в гостях с АПОЭЛом (19 декабря). Задача не из простых, но шансы на это есть.

Контракт Марина с "Астаной" действует до конца этого года, однако в прошлом месяце в СМИ уже появлялись первые слухи о возможном продлении договора. Если Томасов останется в столичном коллективе и на следующий год, то за перешагивание отметки 200 он может не волноваться, но по силам ли ему сделать это в уходящем году - пока вопрос.

Напомним, что Марин присоединился к "Астане" в августе 2017 года, на правах аренды из хорватской "Риеки". Через год столичные выкупили права на него за 500 тысяч евро. До этого он играл за родной "Задар" и "Хайдук" на родине, немецкий "Мюнхен 1860" и саудовский "Аль-Наср".

Фото: ФК "Астана"©️