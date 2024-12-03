Досрочный финал и 7 медалей. Как Казахстан "выстрелил" на ЧА-2024 по боксу

Боксеры из Казахстана продолжают успешное выступление на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд). По итогам четвертого сореновательного дня в копилке сборной уже есть восемь гарантированных медалей, в том числе один досрочный финал, передают Vesti.kz.

Сегодня, 3 декабря, Аида Абикеева победила Дильфузу Бекову из Узбекистана и вышла в полуфинал. Таким образом, казахстанка обеспечила себе как минимум бронзу континентального первенства. А для Казахстана это вторая победа в двух дуэлях с боксерами из Узбекистана.

Ранее без боя в полуфинал ЧА-2024 вышла Милана Сафронова: ее соперница по 1/4 финала снялась с боя. С итогами 4-го дня можно ознакомиться здесь.

Таким образом, у Казахстана уже семь полуфиналов и досрочный финал на ЧА-2024 по боксу.

Полуфинальные пары выглядят так:

63 кг: Аида Абикеева (Казахстан) - Тхананья Сомнуeк (Таиланд);

66 кг: Милана Сафронова (Казахстан) - Навбахор Хамидова (Узбекистан);

70 кг: Наталья Богданова (Казахстан) - Анастасия Черноколенко (Украина);

75 кг: Диана Магауияева (Казахстан) - Лу Дием Квинь (Вьетнам) / Ян Ванг (Китай);

81 кг: Гульсая Ержан (Казахстан) - Cохиба Рузметова (Узбекистан);

86 кг: Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) - Данило Жасан (Украина);

+92 кг: Айбек Оралбай (Казахстан) - Джахонгир Зокиров (Узбекистан);

Финал:

81 кг: Эльдана Талипова (Казахстан) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) / Мария Ловчинска (Украина).

Нокаут от Казахстана и потеря Узбекистана. Или как еще удивляет ЧА-2024 по боксу

Добавим, мужская сборная Казахстана представлена в Таиланде во всех 13 весовых категориях, а женская команда делегировала 12 спортсменок.

ЧА-2024 продлится до 12 декабря.

Стало известно, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024