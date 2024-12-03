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На чемпионате Азии по боксу состоялась дуэль Казахстан - Узбекистан. Известен победитель

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На чемпионате Азии по боксу состоялась дуэль Казахстан - Узбекистан. Известен победитель ©instagram.com/abikeevaaida

В весовой категории до 63 килограмм казахстанка Аида Абикеева встретилась Дильфуза Бекова из Узбекистана, передает Vesti.kz.

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В весовой категории до 63 килограмм казахстанка Аида Абикеева встретилась Дильфуза Бекова из Узбекистана, передает Vesti.kz.

Абикеева в матче 1/4 финала встречалась с Бековой. Поединок продлился все отведенное время и завершился победой казахстанки раздельным решением судей.

Ранее успеха добились Махмуд Сабырхан и Милана Сафронова. При чем Сабырхан победил нокаутом, а Сафронова прошла дальше без боя.

Напомним, что чемпионат Азии проходит в Таиланде и продлится до 12 декабря.

Бекова провела один бой в профессиональном боксе: в декабре 2022 года она уступила россиянке Александре Ординой (2-0-1, 0 КО).

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