На чемпионате Азии по боксу состоялась дуэль Казахстан - Узбекистан. Известен победитель

В весовой категории до 63 килограмм казахстанка Аида Абикеева встретилась Дильфуза Бекова из Узбекистана, передает Vesti.kz.

Абикеева в матче 1/4 финала встречалась с Бековой. Поединок продлился все отведенное время и завершился победой казахстанки раздельным решением судей.

Ранее успеха добились Махмуд Сабырхан и Милана Сафронова. При чем Сабырхан победил нокаутом, а Сафронова прошла дальше без боя.

Напомним, что чемпионат Азии проходит в Таиланде и продлится до 12 декабря.

Бекова провела один бой в профессиональном боксе: в декабре 2022 года она уступила россиянке Александре Ординой (2-0-1, 0 КО).