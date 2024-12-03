Еще пять медалей? Что ждет Казахстан на ЧА по боксу 4 декабря

Завтра, 4 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдет пятый соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

Всего, будет проведено 22 боя. Казахстанцы, будут представлены в пяти противостояниях. На ринг выйдут: Дулат Бекбауов (до 67 кг), Абылайхан Жусупов (до 71 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг), Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) и Сымбат Алиаскар (до 54 кг). Все свои поединки казахстанцы проведут в рамках 1/4 финала и в случае успеха на этой стадии, им будет гарантирована как минимум бронза континентального первенства.

Пара №2 - Дулат Бекбауов - Ариф Айман Мухаммад (Малайзия);

Пара№8 - Абылайхан Жусупов - Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан);

Пара №11 - Диас Молжигитов - Дайга Сунага (Япония);

Пара №14 - Айгерим Саттыбаева - Офелия Маньо (Филиппины);

Пара№22 - Сымбат Алиаскар - Вен Шан Ху (Китай).

Напомним, по итогам четырех дней Казахстан гарантировал себе восемь медалей. Семи спортсменов как минимум бронза и одна представительница команды(до 81 кг) выступит в финале.

На данный момент, сборная Казахстана допустила лишь одну потерю: Алуа Балкибекова (до 50 кг) представленная в женской сетке из-за недомогания снялась с соревнований.