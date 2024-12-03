Узбекистан гарантировал себе первую медаль ЧА по боксу и вышел на Казахстан

Боксерша из Узбекистана Новбахор Хамидова вышла в 1/2 финала на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 66 килограммов она встречалась с хозяйкой ринга Джанджаем Суваннафенг. Поединок завершился победой Хамидовой единогласным решением судей.

Таким образом, Новбахор, выйдя в 1/2 финала, гарантировала себе как минимум бронзовую медаль континентального первенства - первую для Узбекистана на этом чемпионате Азии.

За выход в финал 7 декабря она поспорит с казахстанкой Миланой Сафроновой, которая без боя прошла в 1/2 финала. Сафронова в четвертьфинале должна была встретится с Ли Мин из Тайваня, но соперница снялась с поединка.

Еще один представитель Узбекистана Шодиржон Меликузиев, выступающий в мужской сетке, вышел в 1/4 финала. В 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов он разгромил представителя Таиланда Туамчароена Натафонга.

В четвертьфинале ему будет противостоять украинец Андрей Ефимович.

В этом весе также выступает чемпион мира казахстанец Санжар Ташкенбай, который начнет выступление с 1/4 финала. Сегодня, определился его первый соперник: Мехрон Шафиев из Таджикистана победил Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. 6 декабря Ташкенбай и Шафиев проведут бой за полуфинал.

Также в весе до 51 килограмма Сакен Бибосынов узнал своего соперника по четвертьфиналу. Им будет боксер из Узбекистана Асилбек Джалилов, победивший монгола Даваадоржа Лхагвадоржа.

Наконец, сегодня, 3 декабря на чемпионате Азии состоялась дуэль между Казахстаном и Узбекистаном. Аида Абикеева, выступающая в весе до 63 килограммов у женщин победила раздельным решением судей Дильфузу Бекову и вышла в 1/2 финала, гарантировав себе, как минимум бронзу.