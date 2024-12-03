Быстрый нокаут от Казахстана и победа над Узбекистаном: итоги четвертого дня ЧА по боксу

Сегодня, 3 декабря, на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) прошел четвертый соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

От сборной Казахстана на ринг должны были выйти три представителя страны - Махмуд Сабырхан (до 54 кг), выступающий в мужской сетке, Аида Абикеева (до 63 кг) и Милана Сафронова (до 66 кг) из женской сетки.

В итоге, свои поединки провели Сабырхан и Абикеева, а Сафронова без боя вышла в 1/2 финала. Ее соперница Ли Мин из Тайваня снялась с соревнований.

Сабырхан в 1/8 финала встречался с другим представителем Тайваня Лай Ян-Лином и победил его нокаутом в первом раунде. Перед этим, казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун.

Абикеева раздельным решением судей победила Дильфузу Бекову из Узбекистана и вышла в 1/2 финала, гарантировав себе, как минимум бронзу.

Кроме того, сегодня в Чиангмае определились следующие соперники казахстанцев(до 48 кг) и Сакена Бибосынова (до 51 кг).

В 1/4 финала Ташкенбай встретится с Мехроном Шафиевым из Таджикистана, который в 1/8 финала победил Анваржана Ходжиева из Кыргызстана.

Бибосынову в четвертьфинале достался Асильбек Джалилов из Узбекистана, победивший монгола Даваадоржа Лхагвадоржа.

Отметим, что Сафронова, вышедшая в полуфинал, проведет бой с Новбахор Хамидовой из Узбекистана, которая в четвертьфинале победила Джанджаем Суваннафенг из Таиланда.

Еще один представитель Узбекистана Шодиржон Меликузиев, выступающий в мужской сетке, вышел в четвертьфинал. В 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов он разгромил представителя Таиланда Туамчароена Натафонга.

О результатах дня других представителей из Узбекистана Дильфузы Бековой и Асильбека Джалилова мы написали выше.

Чемпионат Азии завершится 12 октября.