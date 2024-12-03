Соперник Рахмонова оскорбил бывшего чемпиона UFC

Непобежденный ирландский боец UFC Иэн Гарри (15-0) высказался о бывшем чемпионе организации в полусреднем весе, нигерийце Камару Усмане (20-4), сообщают Vesti.kz.

"У Усмана большая грудь, но маленькие яйца. Он выглядит хорошо, такой здоровый. Он играет свою роль. Но когда дело доходит до мужского достоинства, там он маленький мальчик. Это мое мнение о нем. Усман и Колби Ковингтон стали старше, они прошли через весь дивизион, дрались с парнями. Но сейчас они на пути к окончанию карьеры. Они хотят получать стилистически удобных соперников", - заявил Гарри в интервью Ариэлю Хельвани.