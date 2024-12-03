Соперник Рахмонова оскорбил бывшего чемпиона UFC
Непобежденный ирландский боец UFC Иэн Гарри (15-0) высказался о бывшем чемпионе организации в полусреднем весе, нигерийце Камару Усмане (20-4), сообщают Vesti.kz.
Непобежденный ирландский боец UFC Иэн Гарри (15-0) высказался о бывшем чемпионе организации в полусреднем весе, нигерийце Камару Усмане (20-4), сообщают Vesti.kz.
"У Усмана большая грудь, но маленькие яйца. Он выглядит хорошо, такой здоровый. Он играет свою роль. Но когда дело доходит до мужского достоинства, там он маленький мальчик. Это мое мнение о нем. Усман и Колби Ковингтон стали старше, они прошли через весь дивизион, дрались с парнями. Но сейчас они на пути к окончанию карьеры. Они хотят получать стилистически удобных соперников", - заявил Гарри в интервью Ариэлю Хельвани.
Напомним, 7 декабря Гэрри проведет бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0). Их поединок станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет в Лас-Вегасе (США).
Добавим, ранее Усман отреагировал на обвинения в том, что он испугался драться с Рахмоновом на турнире UFC 310.
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