Испугался Рахмонова? Камару Усман жестко ответил на обвинения

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) отреагировал на обвинения в том, что он испугался драться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновом (18-0) на турнире UFC 310, который пройдет 8 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Изначально Рахмонов должен был подраться с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3), но тот снялся с боя. Сообщалось, что Усман сначала согласился выйти на замену, но после отказался.

"Я вижу в интернете людей, которые говорят: "О, ты испугался? Ты избегаешь его. Ты боишься?". Что?! То же самое происходит в отношении Джона Джонса. Когда фанаты бойца не получают желаемого, боя, который они хотят, они начинают говорить: "О, этот парень, должно быть, испугался, потому что не принял бой". Ребята, заткнитесь. Заткнитесь! "О, он боится". Да, хорошо. Чемпион мира, я защищал титул снова и снова. "О, он боится". Заткнитесь! Ты просто не получил то, что хотел. Это все равно, что мама скажет: "Нет, ты не получишь эту игрушку. Закрой рот", - сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.

В результате, на UFC 310 Рахмонов подерется с непобжеденным ирландцем Иэном Гэрри (15-0), а их поединок станет со-главным событием турнира.

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