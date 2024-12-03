Казахстан без боя выиграл еще одну медаль ЧА-2024 по боксу

Казахстанка Милана Сафронова прошла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 66 килограммов она должна была встретиться с представительницей Тайбэя Ли Мин, но соперница снялась с поединка.

Таким образом, Сафронова без боя вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу.

Следующий бой казахстанка проведет 7 декабря с победителем пары Узбекистан - Таиланд.

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