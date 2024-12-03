Казахстан без боя выиграл еще одну медаль ЧА-2024 по боксу
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Казахстанка Милана Сафронова прошла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.
Казахстанка Милана Сафронова прошла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.
В 1/4 финала весовой категории до 66 килограммов она должна была встретиться с представительницей Тайбэя Ли Мин, но соперница снялась с поединка.
Таким образом, Сафронова без боя вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу.
Следующий бой казахстанка проведет 7 декабря с победителем пары Узбекистан - Таиланд.
Досрочный финал плюс 3 медали. Как казахстанки стартуют на ЧА-2024 по боксу
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