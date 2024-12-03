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Бибосынов подерется с боксером из Узбекистана за медаль ЧА-2024

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Бибосынов подерется с боксером из Узбекистана за медаль ЧА-2024 ©Турар Казангапов

Определился соперник казахстанского боксера Сакена Бибосынова в четвертьфинале чемпионата Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

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Определился соперник казахстанского боксера Сакена Бибосынова в четвертьфинале чемпионата Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

В поединке 1/8 финала весовой категории до 51 килограмма встретились Асилбек Джалилов из Узбекистана и монгольский спортсмен Даваадорж Лхагвадорж.

Противостояние прошло под диктовку фаворита, которым был Джалилов. В итоге он один раз отправил соперника в нокдаун в третьем раунде, и в итоге выиграл раздельным решением судей.

Теперь узбекистанский спорстмен поборется за путевку в полуфинал с Бибосыновым.

Напомним, что полуфиналист турнира гарантирует себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что Бибосынов стартует на ЧА-2024 с четвертьфинала. Казахстанец является чемпионом мира-2021, а также трехкратным призером чемпионатов Азии. На его счету две бронзы и одно серебро. Кроме того, он брал бронзовую награду на Олимпиаде-2020 в Токио.

Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Таиланд

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