"Могла выиграть еще медаль". Сенсационный призер ОИ-2024 - о карьере, славе и подарках

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 года в Париже по пулевой стрельбе Александра Ле дала большое интервью Youtube-каналу SauBall, в котором рассказала о своих впечатлениях, дальнейших планах и навалившейся на нее славе, передает Vesti.kz.

Она стала первым призером ОИ, завоевав бронзовые медали в парных выступлениях.

- Расскажите о впечатлениях после завоевания медали?

- Это были мои первые игры. Для меня большая честь выступать. Была огромная честь выступать на арене, представлять Казахстан

- Была ли возможность выступить лучше?

- Сто процентов я показала все, что смогла. Я выполнила свой план. Все, что хотела. Подвели эмоции. Второй старт, где я выступала лично и показала шестой результат. Я могла побороться за медаль, но волнение помешало мне. Будем работать дальше и выступим лучше.

- После завоевания медали - кто первым вам позвонил?

- После награждения телефоны разрывались. Сумки вибрировали от наших телефонов. Миллион сообщений, большинство звонков пропущенных были от мамы. Я только взяла телефон и она позвонила.

- Заметили по возвращении поток внимания, славу?

- Узнаваемость больше стала. До этого мало кто знал про этот вид спорта. Одной из целью было популяризировать наш вид спорта. Благодаря медали, многие интересуются. На улицах узнают и просят сфотографироваться. Действительно есть изменения, на жизнь до и после.

- Что можете сказать про турецкого спортсмена стрелка, который выступал без амуниции?

- Он отлично показывал свои результаты и на кубках мира. Я не удивлена. Все могли выиграть медали. Я рада, что благодаря его простоте и его отношению к стрельбе, он стал популярен.

- А его стиль стрельбы?

- И до этого были спортсмены, который выступали без амуниции. А он кстати раньше выступал в полной экипировки. Если я буду тренироваться без ничего специального, то тоже покажу неплохой результат. У меня и так простая комплектация. Все зависит от умения, и того, как ты сосредоточишься.

- Кто удивил из казахстанских спортсменов на Олимпиаде?

- Я верила, что мы сможем показать себя. Мы болели за всех. Мы наблюдали за выступлениями в специальном приложении.

- Есть мнение, что у нас к некоторым спортсменам относятся с большим трепетом?

- Это сложно не замечать. Боевые искусства у нас больше развиты. Наш вид спорта не такой популярный. У нас нет такого внимания от болельщиков. После медали ситуация улучшилась.

- Не расстроило ли вас слабое внимание к вашей награде?

- Нет. Это мое первое выступление. Обо мне никто не знал. Это было неожиданно для всех. Для меня материальные подарки - это не мотивация. Я не закончила карьеру, чтобы меня задаривать.

- Какая у вас есть цель?

- Посмотрим, как пойдет. Не все от меня зависит. Главное желание и тренировки. Мы уже готовимся и тренируемся. Как минимум четыре олимпийских цикла я смогу выступать.

- Муж не ревнует?

- Очень многие просят познакомится. Кто-то говорит я подожду. Матвей спокойно к этому относится. Нет никакой ревности.

- Расскажите про домашних животных?

- У меня есть два кота, собака и хомяк. Кого-то принесла мама. Питомцы - это отдушина.

- Можете быть охотником или членом спецназа?

- Я абсолютно против охоты и насилия. Я не рассматривала это и даже не думала.

- Какой совет дадите юным стрелкам?

- Не бойтесь. Стремитесь к успеху. Главное идти к своей цели и верить в себя.

ПОЛНОЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРЫ ЛЕ

