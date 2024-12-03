"Могла выиграть еще медаль". Сенсационный призер ОИ-2024 - о карьере, славе и подарках
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 года в Париже по пулевой стрельбе Александра Ле дала большое интервью Youtube-каналу SauBall, в котором рассказала о своих впечатлениях, дальнейших планах и навалившейся на нее славе, передает Vesti.kz.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 года в Париже по пулевой стрельбе Александра Ле дала большое интервью Youtube-каналу SauBall, в котором рассказала о своих впечатлениях, дальнейших планах и навалившейся на нее славе, передает Vesti.kz.
Она стала первым призером ОИ, завоевав бронзовые медали в парных выступлениях.
- Расскажите о впечатлениях после завоевания медали?
- Это были мои первые игры. Для меня большая честь выступать. Была огромная честь выступать на арене, представлять Казахстан
- Была ли возможность выступить лучше?
- Сто процентов я показала все, что смогла. Я выполнила свой план. Все, что хотела. Подвели эмоции. Второй старт, где я выступала лично и показала шестой результат. Я могла побороться за медаль, но волнение помешало мне. Будем работать дальше и выступим лучше.
- После завоевания медали - кто первым вам позвонил?
- После награждения телефоны разрывались. Сумки вибрировали от наших телефонов. Миллион сообщений, большинство звонков пропущенных были от мамы. Я только взяла телефон и она позвонила.
- Заметили по возвращении поток внимания, славу?
- Узнаваемость больше стала. До этого мало кто знал про этот вид спорта. Одной из целью было популяризировать наш вид спорта. Благодаря медали, многие интересуются. На улицах узнают и просят сфотографироваться. Действительно есть изменения, на жизнь до и после.
- Что можете сказать про турецкого спортсмена стрелка, который выступал без амуниции?
- Он отлично показывал свои результаты и на кубках мира. Я не удивлена. Все могли выиграть медали. Я рада, что благодаря его простоте и его отношению к стрельбе, он стал популярен.
- А его стиль стрельбы?
- И до этого были спортсмены, который выступали без амуниции. А он кстати раньше выступал в полной экипировки. Если я буду тренироваться без ничего специального, то тоже покажу неплохой результат. У меня и так простая комплектация. Все зависит от умения, и того, как ты сосредоточишься.
- Кто удивил из казахстанских спортсменов на Олимпиаде?
- Я верила, что мы сможем показать себя. Мы болели за всех. Мы наблюдали за выступлениями в специальном приложении.
- Есть мнение, что у нас к некоторым спортсменам относятся с большим трепетом?
- Это сложно не замечать. Боевые искусства у нас больше развиты. Наш вид спорта не такой популярный. У нас нет такого внимания от болельщиков. После медали ситуация улучшилась.
- Не расстроило ли вас слабое внимание к вашей награде?
- Нет. Это мое первое выступление. Обо мне никто не знал. Это было неожиданно для всех. Для меня материальные подарки - это не мотивация. Я не закончила карьеру, чтобы меня задаривать.
- Какая у вас есть цель?
- Посмотрим, как пойдет. Не все от меня зависит. Главное желание и тренировки. Мы уже готовимся и тренируемся. Как минимум четыре олимпийских цикла я смогу выступать.
- Муж не ревнует?
- Очень многие просят познакомится. Кто-то говорит я подожду. Матвей спокойно к этому относится. Нет никакой ревности.
- Расскажите про домашних животных?
- У меня есть два кота, собака и хомяк. Кого-то принесла мама. Питомцы - это отдушина.
- Можете быть охотником или членом спецназа?
- Я абсолютно против охоты и насилия. Я не рассматривала это и даже не думала.
- Какой совет дадите юным стрелкам?
- Не бойтесь. Стремитесь к успеху. Главное идти к своей цели и верить в себя.
ПОЛНОЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРЫ ЛЕ
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