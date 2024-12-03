Дмитрий Бивол отреагировал на реванш с Артуром Бетербиевым

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) высказался о предстоящем реванше с непобежденным соотечественником Артуром Бетербиевым (21-0, 20 KO), сообщают Vesti.kz. Поединок официально назначен на 22 февраля и пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

"Путь к реваншу начинается", - написал Бивол в социальных сетях.

Напомним, их первый поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Артур защитил пояса IBF, WBC, WBO и завоевал титулы WBA Super и IBO. Он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.