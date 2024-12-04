"Барселона" разозлилась и устроила голевую феерию

"Барселона" одержала крупную победу в чемпионате Испании по футболу. Была повержена "Мальорка", передают Vesti.kz.

Перенесенный матч 19-го тура состоялся в Пальме-де-Мальорке на стадионе "Сон Муа" и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ферран Торрес (12-я минута), Рафинья (56-я с пенальти, 74-я), Френки де Йонг (79-я) и Пау Виктор (84-я). У проигравших гол престижа забил Ведат Мурики (43-я).

Этим самым каталонский клуб в какой-то степени реабилитировался за поражение на своем поле от "Лас-Пальмаса" (1:2) в предыдущем туре.

"Барселона" с 37 очками лидирует в турнирной таблице. Однако идущий вторым мадридский "Реал" (33) имеет в запасе две игры. "Мальорка" (24) находится на шестой строчке.

6 декабря "Мальорка" сыграет на выезде с "Сельтой", а на следующий день "Барселона" встретится в гостях с "Бетисом". Эти игры пройдут в рамках 16-го тура Ла Лиги.