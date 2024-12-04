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Главная европейская сенсация выбила "Баварию" из Кубка Германии

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Главная европейская сенсация выбила "Баварию" из Кубка Германии ©x.com/FCBayernEN

Футболисты мюнхенской "Баварии" вылетели из Кубка Германии, уступив леверкузенскому "Байеру" на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.

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Футболисты мюнхенской "Баварии" вылетели из Кубка Германии, уступив леверкузенскому "Байеру" на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 0:1. В составе гостей решающий гол на 69-й минуте забил вышедший на замену во втором тайме Натан Телла.

Мюнхенцев подвел вратарь Мануэль Нойер, заработавший удаление на 17-й минуте, нарушив правила за пределами своей штрафной против Джереми Фримпонга. Хотя даже вдесятером "Бавария" создавала опасные моменты у ворот "Байера", однако в этот вечер удача благоволила команде Хаби Алонсо, завоевывавшей Кубок Германии в сезоне-2023/24. При этом леверкузенцы стали главной сенсацией Европы предыдущего сезона, выиграв Бундеслигу, не проиграв ни одного матча.

Бавария Байер Футбол

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