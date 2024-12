Главная европейская сенсация выбила "Баварию" из Кубка Германии

Футболисты мюнхенской "Баварии" вылетели из Кубка Германии, уступив леверкузенскому "Байеру" на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 0:1. В составе гостей решающий гол на 69-й минуте забил вышедший на замену во втором тайме Натан Телла.

WHAT A WIN! WE PROGRESS IN THE CUP! 🏆🔥



90+4' | 0-1 | #FCBB04 #DFBPokal pic.twitter.com/zwAEZsv4mk