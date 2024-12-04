Главная европейская сенсация выбила "Баварию" из Кубка Германии
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Футболисты мюнхенской "Баварии" вылетели из Кубка Германии, уступив леверкузенскому "Байеру" на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.
Футболисты мюнхенской "Баварии" вылетели из Кубка Германии, уступив леверкузенскому "Байеру" на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.
Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 0:1. В составе гостей решающий гол на 69-й минуте забил вышедший на замену во втором тайме Натан Телла.
Мюнхенцев подвел вратарь Мануэль Нойер, заработавший удаление на 17-й минуте, нарушив правила за пределами своей штрафной против Джереми Фримпонга. Хотя даже вдесятером "Бавария" создавала опасные моменты у ворот "Байера", однако в этот вечер удача благоволила команде Хаби Алонсо, завоевывавшей Кубок Германии в сезоне-2023/24. При этом леверкузенцы стали главной сенсацией Европы предыдущего сезона, выиграв Бундеслигу, не проиграв ни одного матча.
WHAT A WIN! WE PROGRESS IN THE CUP! 🏆🔥— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 3, 2024
90+4' | 0-1 | #FCBB04 #DFBPokal pic.twitter.com/zwAEZsv4mk
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