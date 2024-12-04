Прямая трансляция пяти боев Казахстана за выход в полуфинал ЧА по боксу
Сегодня, 4 декабря, от сборной Казахстана выступят пять боксеров на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 4 декабря, от сборной Казахстана выступят пять боксеров на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.
На ринг выйдут Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов, Диас Молжигитов, Айгерим Саттыбаева и Сымбат Алиаскар.
Расписание боев казахстанцев:
Пара №2, (до 67 кг). Дулат Бекбауов - Арифф Айман Мухаммад (Малайзия);
Пара №8, (до 71 кг). Абылайхан Жусупов - Байрамдурды Нурмухаммедов (Туркменистан);
Пара №11, (до 75 кг). Диас Молжигитов - Дайго Сунага (Япония);
Пара №14, (до 48 кг). Айгерим Саттыбаева - Офелия Маньо (Филиппины);
Пара №22, (до 54 кг). Сымбат Алиаскар - Вен Шан Ху (Китай).
Начало сессии - в 12:00 по времени Астаны:
По итогам четырех соревновательных дней Казахстан гарантировал себе восемь медалей.
На данный момент у нашей команды есть одна потеря в женской сетке турнира: Алуа Балкибекова (до 50 кг) из-за проблем со здоровьем снялась с соревнований.
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