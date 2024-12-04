Прямая трансляция пяти боев Казахстана за выход в полуфинал ЧА по боксу

Сегодня, 4 декабря, от сборной Казахстана выступят пять боксеров на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.

На ринг выйдут Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов, Диас Молжигитов, Айгерим Саттыбаева и Сымбат Алиаскар.

Расписание боев казахстанцев:

Пара №2, (до 67 кг). Дулат Бекбауов - Арифф Айман Мухаммад (Малайзия);

Пара №8, (до 71 кг). Абылайхан Жусупов - Байрамдурды Нурмухаммедов (Туркменистан);

Пара №11, (до 75 кг). Диас Молжигитов - Дайго Сунага (Япония);

Пара №14, (до 48 кг). Айгерим Саттыбаева - Офелия Маньо (Филиппины);

Пара №22, (до 54 кг). Сымбат Алиаскар - Вен Шан Ху (Китай).

Начало сессии - в 12:00 по времени Астаны:

По итогам четырех соревновательных дней Казахстан гарантировал себе восемь медалей.

На данный момент у нашей команды есть одна потеря в женской сетке турнира: Алуа Балкибекова (до 50 кг) из-за проблем со здоровьем снялась с соревнований.