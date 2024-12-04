Магомед Адиев рассказал правду о сборной Казахстана

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал результаты сборной Казахстана по футболу при Станиславе Черчесове. Он честно признался, что не думает о национальной команде, передают Vesti.kz.

Черчесов принял команду минувшим летом, став преемником Адиева на посту главного тренера. Под его руководством сборная один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений в Лиге наций, заняв четвертое место в третьей группе лиги B и вылетев в дивизион C.

"Результаты сборной Казахстана понятны, ими недовольны. Честно, не думаю о сборной. Да, смотрю игры, но я их не оценивал как тренер. У команды он есть, ему лучше знать потенциал. Конечно, надеемся, что все будет хорошо", - сказал Адиев "СЭ".

Адиев тренировал "Ахмат" после ухода из сборной Казахстана. Однако после серии неудачных игр покинул грозненский клуб. В его тренерской карьере также были карагандинский "Шахтер", российские "Чайка", "Анжи" и "Легион Динамо".

Ранее Черчесов был замечен на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2), но ему "зарубили" вариант с новой командой.