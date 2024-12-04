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Казахстан нокаутом выиграл медаль ЧА по боксу

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Казахстан нокаутом выиграл медаль ЧА по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Сегодня, 4 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае проходит пятый соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 4 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае проходит пятый соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

Первым от Казахстана выступил Дулат Бекбауов, на стадии 1/4 финала весовой категории до 67 килограммов он встречался против малазийца Ариффа Аймана Мухаммада, которого победил досрочно. Малазийцу в первом, втором и третьем раундах отсчитали нокдаун. После третьего раза рефери остановил бой. Казахстанцу присудили викторию техническим нокаутом. Выход в полуфинал принес Бекбауову как минимум бронзу.

В 1/8 финала Бекбауов прошел Ванг Чиуана из Тайбэя.

Сегодня в 11-й паре в категории до 75 килограммов должен был боксировать казахстанец Диас Молжигитов, но его соперник из Японии Дайго Сунага снялся с соревнований, в результате чего Молжигитов без боя прошел в полуфинал и также гарантировал себе бронзовую медаль.

Расписание боев казахстанцев и прямая трансляция на 4 декабря приведены здесь.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Бокс

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