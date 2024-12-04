Экс-капитан сборной Казахстана в первом же бою взял медаль ЧА-2024

Сегодня, 4 декабря, казахстанец Абылайхан Жусупов провел свой первый бой на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Он начал свой путь сразу с 1/4 финала, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 71 килограмма он встречался против Байрамдурды Нурмухаммедова из Туркменистана и выиграл у него решением судей - 5:0. При этом сопернику в третьем раунде отсчитали нокдаун. Жусупов вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую награду.

Жусупов - экс-капитан сборной Казахстана, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019, 2021). Также в его коллекции есть серебро чемпионата Азии-2017.

Сегодня другой представитель Казахстана Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) нокаутом выиграл свой бой и завоевал медаль континентального турнира.

В 11-й паре в категории до 75 килограммов должен был на ринг выйти еще один казахстанец Диас Молжигитов, но его соперник из Японии Дайго Сунага снялся с соревнований и Молжигитов без боя прошел в полуфинал, также гарантировав себе бронзу.

Прямая трансляция пяти боев Казахстана за выход в полуфинал ЧА по боксу