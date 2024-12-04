Казах выиграл нокаутом на ЧА: комментарий боксера

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов одержал победу техническим нокаутом на чемпионате Азии в Таиланде, а перед континентальным турниром высказался о своей форме в интервью корреспонденту Vesti.kz.

В 1/4 финала Бекбауов досрочно выиграл у малазийца Ариффа Аймана Мухаммада, отправив конкурента несколько раз в нокдаун, обеспечив себе медаль в категории до 67 килограммов.

- Подготовка прошла на высоком уровне. В лагерь пригласили специалиста по физподготовке из Америки. Потом провели работу над правильным питанием. И для этого был приглашен специалист, который помог придерживаться диеты.

С ними провели очень плодотворную работу. На сборах также с нами были команды России, Кубы и Греции. Считаю, что подготовительный процесс прошел на очень высоком уровне. К чемпионату Азии мы полностью готовы.

- Питание. Расскажи, как изменилась кухня?

- В питании произошли серьезные изменения. По многим позициям.

- А что самое популярное убрали? О чем в команде жалеют? Все мы знаем, что боксеры и борцы с собой мясо на соревнования возят. Так что убрали из меню?

- На 90 процентов поменялось меню. Тайна? Тут скорее корректировки, ведь у каждого свой вес - исходя из этого формируется меню.

- А есть такое, что невкусно и никогда бы ты это не ел в нормальной жизни?

- (Смеется) Нет, все очень вкусно. Если смотреть на прежнее меню, то сейчас все питательнее и нужнее для нас.

- А с позиции физподготовки, какие изменения?

- Тут мы хорошо поработали. Могу сказать, что я на 100 процентов ощущаю себя лучше, чем было прежде.

Казахстан нокаутом выиграл медаль ЧА по боксу

Добавим, что ранее Казахстан обеспечил себе еще одну медаль чемпионата Азии по боксу, а финальные поединки турнира пройдут 10 и 11 декабря.

Сегодня, 4 декабря, на ринг от Казахстана выйдут еще несколько боксеров, а параллельно Узбекистан добыл себе два места на подиуме.

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