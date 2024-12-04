Узбекистан выиграл очередную медаль на чемпионате Азии по боксу

Узбекистанская боксерша Сабина Камильджановна выиграла четвертьфинальный поединок чемпионата Азии в Таиланде, передает Vesti.kz.

Спортсменка вышла на ринг против Улан Алтанбек из Монголии. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Сабины со счетом 4-1 и вышла в полуфинал.

Теперь она в полуфинале встретится с тайской соперницей в полуфинале 7 декабря.

21-летняя Бобокулова с 2019 года является представительницей женской сборной Узбекистана. На чемпионатах Азии 2019 года среди юниоров и 2021 года среди молодежи в Дубае он выиграла золото.

Ранее в полуфинал пробились Бобинур Фозилова (48 килограмм), Мужибилло Турсунов (до 67 килограммов), Хавасбек Асадуллаев (до 71 килограмма) и Джавохир Умматалиев (до 75 килограммов).

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.