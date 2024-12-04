Бои с Украиной и Узбекистаном: известны соперники Казахстана в 1/2 финала ЧА по боксу

Пять боксеров из Казахстана выиграли медали чемпионата Азии в Таиланде: к двум спортсменам, которые досрочно вошли в топ-4, добавились еще три участника. О полуфинальных парах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Первыми медали обеспечили себе Бекзат Нурдаулетов (до 86 килограммов) и Айбек Оралбай (свыше 92 килограммов).

Сегодня, 4 декабря, еще три казахстанца прошли в 1/2 финала. Без боя в полуфинал прошел Диас Молжигитов (до 75 килограммов), а Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) нокаутировал своего конкурента.

Еще одну медаль Казахстану принес бывший капитан команды Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма). Три победы одержали конкуренты из Узбекистана, а казахстанцы в соперники получили боксеров из Таджикистана и Украины.

1/2 финала

До 67 килограммов

Шукрат Саломатов (Таджикистан) - Дулат Бекбауов (Казахстан)

Синсири Бунжонг (Таиланд) - Мужибилло Турсунов (Узбекистан)

До 71 килограмма

Бамба-Эрден Отгонбаатар (Монголия) - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан)

Шохобжон Шукуров (Таджикистан) - Абылайхан Жусупов (Казахстан)

До 75 килограммов

Джавохир Умматалиев (Узбекистан) - Лю Чен-Ен (Китайский Тайбэй)

Диас Молжигитов (Казахстан) - Павел Илюша (Украина)

Добавим, еще в двух весовых категориях казахстанцы досрочно вышли в полуфинал:

До 86 килограммов

Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) - Данил Жасан (Украина)

Свыше 92 килограммов

Айбек Оралбай (Казахстан) - Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

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Добавим, что 5 и 6 декабря на чемпионата Азии по боксу в Таиланде пройдут бои 1/4 финала в оставшихся весовых категориях: на ринг выйдут еще восемь казахстанских боксеров.

Полуфинальные бои в мужской сетке состязания состоятся 9 декабря, а финалы - 11-го.

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