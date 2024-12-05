Казахстан 2:0 Узбекистан, или как конкуренты стартовали на ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 5 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдет шестой соревновательный день. Vesti.kz рассказывают о том, с каким результатом сборная Казахстана и ее главный конкурент в лице Узбекистана подошли к этому дню.

Так, в активе боксеров из Казахстана 11 побед. У мужчин свои бои выиграли Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг); а у женщин - Айгерим Сатыбаева (48 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Аида Абикеева (63 кг) и Милана Сафронова (66 кг). Причем Бекбауов успел провести два боя.

Но есть у Казахстана и потери. Так, из-за проблем со здоровьем снялась Алуа Балкибекова (50 кг), а накануне из турнира выбыла Сымбат Алиаскар (54 кг).

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Что касается сборной Узбекистана, то в ее активе 14 побед. У мужчин поединки выиграли Шодиержон Меликузиев (48 кг), Асилбек Джалилов (51 кг), Миразизбек Мирзахалилов (57 кг), Адхамжон Мухиддинов (63,5 кг), Мужибилло Турсунов (67 кг), Хавасбек Асадуллаев (71 кг), Джавохир Умматалиев (75 кг) и Турабек Хабибуллаев (80 кг); у женщин - Фарзона Фозилова (48 кг), Сабина Бобокулова (50 кг) и Навбахор Хамидова (66 кг). Некоторые из них также провели по два поединка.

Если говорить о потерях, то Узбекистан лишился двух боксеров: у мужчин проиграл Дильшод Абдумуродов (60 кг), у женщин - Дильфуза Бекова (63 кг). Причем обе потери сборная понесла в противостояниях с Казахстаном.

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Прямая трансляция боев 5 декабря с участием казахстанцев доступна по этой ссылке.