Нокаут и потеря Казахстана: итоги пятого дня ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 4 декабря, на чемпионате Азии сборную Казахстана представили пять боксеров Дулат Бекбауов (67 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Айгерим Саттыбаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54 кг). Подробнее об их выступлениях - в материале Vesti.kz.

По итогам соревновательного дня побед добились Саттыбаева, Жусупов и Бекбауов. Кроме этого Молжигитов без боя прошел в полуфинал из-за отказа соперника Дайго Сунага (Япония). К сожалению, неудача сопутствовала Алиаскар, которая уступила китаянке Вен Шан Ху.

Отметим, что Бекбауов добился победы техническим нокаутом над Ариффом Айманом Мухаммадом (Малайзия). За выход в финал он будет биться с Шукратом Саломатовым из Таджикистана.

Следом Жусупов уверенно разобрался с оппонентом из Туркменистана Байрамдурды Нурмухаммедовым. В полуфинале он встретится с Шохобжоном Шукуровым из Таджикистана

Еще одной победой на классе закончилась битва Саттыбаевой с Офелией Маньо (Филиппины). Айгерим, вернувшаяся в бокс этим летом выиграла со счетом 4:1. Она является матерью пяти детей. В битве за финал она сразится с Фарзоной Фазиловой.

По итогам четырех соревновательных дней Казахстан гарантировал себе уже 12 медалей. Отметим, что изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности. Соревнование продлится до 11 декабря.