Мать пятерых детей принесла Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу

Сегодня, 4 декабря, казахстанка Айгерим Саттыбаева провела на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Он начал свой путь сразу с 1/4 финала, передают Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограмм Саттыбаева решением судей победила филлипинку Офелию Маньо и пробилась в полуфинал, гарантировав себе медаль

Отметим, что Саттыбаева является многодетной матерью. У нее пять детей. Она вернулась в сборную по боксу в этом году. Муж Саттибаевой Олжас также является многократным чемпионом РК, бронзовым призером (2009) и чемпион Азии (2015).

Ранее успеха у Казахстана добились Абылайхан Жусупов и Дулат Бекбауов. Кроме этого Диас Молжигитов без боя прошел в полуфинал из-за отказа соперника.



