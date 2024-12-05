Еще 8 медалей, или с кем подерутся Бибосынов и Сабырхан на ЧА по боксу

Известны соперники казахстанских боксеров по четвертьфинальным боям чемпионата Азии в Таиланде: представителей национальной команды ждут дуэли с конкурентами Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее определилась оппозиция боксеров из Казахстана в полуфинальных поединках, а сейчас стали известны оставшиеся пары 1/4 финала:

До 48 килограммов

Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Мехрон Шафиев (Таджикистан)

До 51 килограмма

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Асильбек Жалилов (Узбекистан)

До 54 килограммов

Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Жаянат Кумара (Шри-Ланка)

До 57 килограммов

Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Пануват Чожан-Ат (Китайский Тайбэй)

До 60 килограммов

Бейбарыс Жексен (Казахстан) - Акмаль Убаидов (Таджикистан)

До 63.5 килограмма

Мухаммедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Сомчай Вонгсуван (Таиланд)

До 80 килограммов

Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Сагын Сатыбалды Уулу (Кыргызстан)

До 92 килограммов

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Мадияр Саидрахимов (Узбекистан)

Бои с Украиной и Узбекистаном: известны соперники Казахстана в 1/2 финала ЧА по боксу

Добавим, что ранее казахстанская делегация в Таиланде понесла вторую потерю, а еще одну медаль Казахстану принесла многодетная мать - победу одержала Айгерим Саттыбаева.

5 и 6 декабря на чемпионата Азии по боксу в Таиланде пройдут бои 1/4 финала в оставшихся весовых категориях: на ринг выйдут еще восемь казахстанских боксеров.

Полуфинальные бои в мужской сетке состязания состоятся 9 декабря, а финалы - 11-го.

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